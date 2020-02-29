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باشاآغا: روسيا تقف وراء قصف الجمعة.. ولا خيار لنا سوى الهجوم وابعاد مليشيات حفتر

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إتهم عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا روسيا بالوقوف خلف القصف الذي استهدف مواقع مسلحيهم في غابة النصر ومطار معيتيقة الجمعة، وفقاً لمعلومات مؤكدة حسب زعمه.

باشاآغا أضاف في تصريح لقناة “فبراير” تابعته صحيفة المرصد بأنهم لن يسكتوا بعد اليوم ، مبيناً بأن مسلحيه سيستهدفون جميع مواقع من وصفهم بـ”ميليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) جنوب طرابلس.

واختتم عضو مجلس النواب المقاطع عن مصراتة تصريحاته قائلاً :”  لا خيار لنا سوى إعلان الهجوم وإبعاد مليشيات حفتر عن طرابلس”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • أم الجلابيب ترمي عليك جلابيبها المرتزقه موجود فقط مع حكومة العملاء في طرابلس ومصراته فما اصح وجهك يا صحيح الوجه أي روسيا يا مزيف للحقائق هناك جيش ليبي تعداد غير المحاصرين طرابلس فقط يفوق عددهم 15000 عسكري نظامي بيما يدل علي انه جيش وطني لديه عقيده بقيادة مشير حائز علي النجمه الذهبيه في عبور خط برليف أنتم هم اللي معكم مرتزقه ولكن عديم الاصل الذي مثلك ومثل البوشبو قنونو يدعي ويكذب

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