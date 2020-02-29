السني يطالب مجلس الأمن بإتخاذ موقف عاجل في ليبيا

التقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني في نيويورك برئيس مجلس الأمن الحالي مندوب بلجيكا مارك بستين داعيا المجلس لاتخاذ موقف عاجل حيال ما يجري في ليبيا.

وبينت بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة أن السني قدم تقريرا تفصيلي مصحوب بالصور والأشرطة المرئية عن الخروقات والانتهاكات الجسيمة التي قال إن الجيش قام بها في الساعات القليلة الماضية على مدينة طرابلس، من قصف عشوائي مكثف على الأحياء السكنية والمرافق المدنية ومطار معيتيقة الدولي.

وخلال اللقاء طالب السني بستين بتقديم إحاطة عاجلة لأعضاء مجلس الأمن لهذه التطورات، كما شدد على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن موقف عاجل وحازم ضد هذه الانتهاكات المتكررة والتي تعتبر خرقاً لقرارات مجلس الأمن وتسمية من يرتكبها.

واعتبر السني أن هذا التصعيد غير المسبوق يأتي لإفشال جميع المساعي الأممية والدولية لحلول سياسية سلمية للأزمة الراهنة وإجهاض كامل لحوارات جنيف.

وأوضح السني أن الحكومة تحتفظ بحق الدفاع وحماية المواطنين والرد على ما وصفها بالاعتداءات مشيرا إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستستخدم كل الوسائل للردع.

يشار إلى أن مندوب ليبيا السابق المهدي المجربي، قد طالب مجلس الأمن بإعادة التدخل في ليبيا، على غرار سلفه الأسبق عبدالرحمن شلقم، الذي دعى المجلس للتدخل في ليبيا لأول مرة في مثل هذه الأيام من سنة 2011.