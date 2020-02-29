أشبال حي الأندلس يُشاركون بمُبادرة تربوية فريدة

في إطار سعيه لتحفيز الأشبال على بذل المزيد من الجهد والمثابرة، أطلق الجهاز القيادي لأشبال فوج كشافة حي الأندلس الذي قاد نشاط رحلة جربة، مُبادرة تربوية فريدة من نوعها.

وتمثّلت هذه المبادرة في تقديم الأشبال لتقارير خاصة عن الرحلة أمام لجنة تقييم العروض والجهاز القيادي لاختيار أفضل تقرير وعرض مُقدّم.

وفي هذا الإطار قدّم الشبل عبد العزيز الشاقي تقريره الخاص عن الرحلة أمام لجنة التقييم في انتظار تقييم العروض التي قّدِّمت لتكريم الفائز.

وتُعتبر مسابقات تقييم الأداء للأشبال من أحد أهم الأنشطة والعمليات التي يقوم بها الجهاز القيادي للأشبال بصورة مستمرة.

وكانت الفرقة الخامسة أشبال حي الأندلس قد زارت جزيرة جربة التونسية منتصف فبراير الجاري، في رحلة تهدف إلى التعرف وتبادل العادات والتقاليد الكشفية وأيضا تبادل المعرفة بين الكشافة الليبية والتونسية.

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