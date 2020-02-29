“العقوري” لـ “غوتيريش”: اختيار البعثة للنواب المقاطعين للمشاركة في جنيف يعد انتهاكا قانونيًا

طبرق-العنوان

بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، أمس الجمعة، مذكرة توضيحية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه في ليبيا غسان سلامة، شرح خلالها أسباب تعليق مجلس النواب لمشاركته في مؤتمر جنيف.

وأكد العقوري على التزام المجلس بنتائج مؤتمر برلين والحرص استنادا على شرعيته على المشاركة في حوار جنيف، مشيرا إلى الجهود التي بذلها المجلس لتشكيل لجنة الحوار من الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر من أجل تمثيل حقيقي وفعال لجميع مناطق ليبيا ثم اعتمادها بشكل رسمي.

وأضاف العقوري أن البعثة أصرت على اختيار عدد من النواب المقاطعين لجلسات مجلس النواب للمشاركة في مؤتمر جنيف وهو ما أثار استغرابنا، حيث أنه يعد انتهاكا قانونيًا ودستوريًا جسيمًا فهو تجاوز للإعلان الدستوري واللائحة الداخلية للمجلس.

وأشار العقوري إلى أن ذلك يعد تشجيعا لأولئك النواب المقاطعين والذين ألحقوا بمقاطعتهم للجلسات واجتماعهم بشكل غير قانوني بمدينة طرابلس ضررا كبيرا بالعمل البرلماني والمسار الديمقراطي بصفة عامة، مؤكداً أن المجلس يرفض التدخل في تشكيل لجنة الحوار الذي تمثله ويعتبر ذلك شأنا ليبيا داخليا.

وأوضح العقوري أن المجلس حريص على دعم عمل البعثة والجهود المبذولة لاستئناف المسار السياسي والمشاركة في حوار جنيف أو أي حوار آخر في أي مكان بشرط أن يراعي الإعلان الدستوري والقانون الداخلي للمجلس.