أبو الغيط يبحث الأزمة الليبية في الجزائر

يؤدي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط زيارة رسمية للجزائر لبحث جملة من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وقال الأمين العام المساعد حسام زكي إن ابو الغيط يبدأ زيارة رسمية إلى الجزائر في إطار الإعداد للقمة العربية الحادية والثلاثين المقبلة المنتظر عقدها في الجزائر.

وأوضح زكي أنه من المقرر أن تشهد الزيارة الأولي التي يقوم بها ابوالغيط إلى الجزائر منذ توليه مهام منصبه لقاء مع الرئيس عبد المجيد تبون وجلسة محادثات مع وزير الخارجية صبري بوقدوم تركز على عدد من الملفات الاقليمية وفي مقدمتها الأزمتين في ليبيا وسوريا وآخر تطورات القضية الفلسطينية، كما ستتطرق إلى موعد القمة المقبلة.