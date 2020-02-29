خارجية النواب ترفض التدخل في تشكيل لجنة الحوار التي تمثل البرلمان

وجه رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه إلى ليبيا شرح فيها أسباب تعليق المجلس مشاركته في مؤتمر جنيف.

العقوري أعرب عن استغراب المجلس لإصرار البعثة على إشراك النواب المقاطعين، ما يعد انتهاكا قانونيا ودستوريا، ومؤكدا أن المجلس يرفض التدخل في تشكيل لجنة الحوار الذي تمثله مع التزامه بنتائج برلين والمشاركة في جنيف.

وأوضح العقوري أن المجلس شكل لجنة الحوار من الدوائر الانتخابية الثلاث عشرة من أجل تمثيل حقيقي لجميع مناطق ليبيا، مؤكدا دعم المجلس لعمل البعثة، والمشاركة في الحوار شريطة مراعاة الإعلان الدستوري والقانون الداخلي للبرلمان .

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