مؤكدا أنهم مسلوبي الإرادة.. المستشار العسكري للوفاق يطالب بمنع “باشاغا” من الحديث في شؤون الحرب

طرابلس-العنوان

هاجم وكيل وزارة الدفاع السابق بحكومة الإنقاذ والمستشار العسكري لحكومة الوفاق، محمد النعاس، وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا.

وقال النعاس في لقاء تابعته العنوان عبر قناة التناصح، “إن ما يقوله باشاغا بشأن روسيا أمر خطير جدا، ومضحك من الناحية العسكرية والسياسية ويدل على أنه وزير لا يتحمل مسؤوليته”.

وأضاف النعاس “باشاغا ليس متمرسا بإدارة الشأن العام خصوصا الشأن الداخلي” وتابع “وهو يستعدي علينا ثاني أكبر قوى في العالم، خصوصا وأننا في موقوف ضعيف ومسلوبي الإرادة”.

وطالب النعاس، حكومة الوفاق بمنع باشاغا من الحديث في شأن الحرب والشؤون السياسية وأن تترك إلى أهل الاختصاص على حدي تعبيره.

وتابع النعاس مخاطبا باشاغا، “ما دليلك على قصف الروس لطرابلس وما دخلهم في هذه القضية”.

وأشار النعاس إلى الجيش قام بتخريج 35 ضابطا ليبياً من الكلية الجوية المصرية، وكذلك تخريج المئات من الضباط الليبيين من سلاح الجو الأردني.

واختتم النعاس كلامه قائلا: “كل هذا العمل يحدث وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج نائمة”.

وكان قد اتهم وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا روسيا بالوقوف خلف القصف الذي استهدف مواقع مجموعات الوفاق المسلحة في غابة النصر ومطار معيتيقة الجمعة.