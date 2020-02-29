النواب: البعثة انتهكت القانون بدعوة “مقاطعين” لمباحثات جنيف

عبرت لجنة الخارجية بمجلس النواب عن استغرابها من إصرار البعثة الأممية على اختيار عدد من النواب المقاطعين لجلسات مجلس النواب للمشاركة في مباحثات جنيف.

ووصفت اللجنة ذلك في رسالة وجهتها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الجمعة، بـ”الانتهاك القانوني والدستوري الجسيم وتجاوز للإعلان الدستوري واللائحة الداخلية للمجلس”.

واعتبرت أن ذلك يعد تشجيعا للنواب المقاطعين الذين ألحقوا بمقاطعتهم للجلسات واجتماعهم بشكل غير قانوني بمدينة طرابلس ضررا كبيرا بالعمل البرلماني والمسار الديمقراطي بصفة عامة، وأكدت اللجنة أن المجلس يرفض التدخل في تشكيل لجنة الحوار الذي تمثله ويعتبر ذلك شأنا ليبيا داخليا.

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أن المجلس حريص على دعم عمل البعثة والجهود المبذولة لاستئناف المسار السياسي والمشاركة في حوار جنيف أو أي حوار آخر في أي مكان بشرط أن يراعي الإعلان الدستوري والقانون الداخلي للمجلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية