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النواب: البعثة انتهكت القانون بدعوة “مقاطعين” لمباحثات جنيف

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبرت لجنة الخارجية بمجلس النواب عن استغرابها من إصرار البعثة الأممية على اختيار عدد من النواب المقاطعين لجلسات مجلس النواب للمشاركة في مباحثات جنيف.

ووصفت اللجنة ذلك في رسالة وجهتها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الجمعة، بـ”الانتهاك القانوني والدستوري الجسيم وتجاوز للإعلان الدستوري واللائحة الداخلية للمجلس”.

واعتبرت أن ذلك يعد تشجيعا للنواب المقاطعين الذين ألحقوا بمقاطعتهم للجلسات واجتماعهم بشكل غير قانوني بمدينة طرابلس ضررا كبيرا بالعمل البرلماني والمسار الديمقراطي بصفة عامة، وأكدت اللجنة أن المجلس يرفض التدخل في تشكيل لجنة الحوار الذي تمثله ويعتبر ذلك شأنا ليبيا داخليا.

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أن المجلس حريص على دعم عمل البعثة والجهود المبذولة لاستئناف المسار السياسي والمشاركة في حوار جنيف أو أي حوار آخر في أي مكان بشرط أن يراعي الإعلان الدستوري والقانون الداخلي للمجلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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