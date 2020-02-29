اخبار ليبيا الان

الجويلي ينفي تصفية أسرى من الجيش الوطني

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى آمر المنطقة العسكرية الغربية في حكومة الوفاق، اللواء أسامة الجويلي قيامهم بتصفية أسرى يتبعون الجيش الوطني.

وكان الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري قد اتهم التشكيلات المسلحة التابعة للوفاق بتصفية عدد من عناصر الجيش الوطني سقطوا بين يديهم خلال المعارك الدائرة في طرابلس وبينهم جرحى.

وقال المسماري إن الوفاق، بهذه الجريمة، ضربت بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة عرض الحائط ولم تحترم المساعي الدولية لتمديد الهدنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك