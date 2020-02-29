الجويلي ينفي تصفية أسرى من الجيش الوطني

نفى آمر المنطقة العسكرية الغربية في حكومة الوفاق، اللواء أسامة الجويلي قيامهم بتصفية أسرى يتبعون الجيش الوطني.

وكان الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري قد اتهم التشكيلات المسلحة التابعة للوفاق بتصفية عدد من عناصر الجيش الوطني سقطوا بين يديهم خلال المعارك الدائرة في طرابلس وبينهم جرحى.

وقال المسماري إن الوفاق، بهذه الجريمة، ضربت بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة عرض الحائط ولم تحترم المساعي الدولية لتمديد الهدنة.

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