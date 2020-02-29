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سفارة إيطاليا تدين استهداف مطار معيتيقة

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دانت اليوم السبت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، استهداف مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وقال السفارة في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” “تنضم سفارة إيطاليا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إدانتها الشديدة للهجمات الوحشية المستمرة على المنشآت المدنية في مطار معيتيقة وعلى الأحياء السكنية في طرابلس، مسببة ألما غير مقبول للسكان المدنيين وتحرمهم من حقوقهم الأساسية” مضيفة “تدعم إيطاليا بشكل كامل ومستمر الجهود الصادقة تجاه الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة للوصول إلى بلد موحد ومزدهر وسلمي في صالح جميع الليبيين”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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