شروط طبية “صارمة” على سفن الإنقاذ قبالة ليبيا

قالت منظمة ميديتيرنيان سيفنج هيومنز Mediterranea Saving Humans الإنسانية لإنقاذ المهاجرين إن السلطات الإيطالية تمارس تمييزا ضدها بفرض الحجر الصحي على أعضاء طواقم المنظمات غير الحكومية والمهاجرين القادمين من ليبيا فقط.

وقالت رئيسة شبكة أليساندرا شوربا في تصريحات لها، الجمعة، أنه “على العكس من جميع السفن التجارية الأخرى التي تواصل رحلاتها دون عائق، فقد أجريت على سفن المنظمات غير الحكومية التي تعمل قبالة سواحل ليبيا فحوصات من الأطباء وإجراءات وقائية صارمة للغاية”.

وأشارت إلى أن إيقاف سفنهم ما هو إلا تحيز تتم ممارسته باستغلال لحظة صدمة جماعية كي لا تفوت فرصة أخرى لتجريم من ينقذون اللاجئين الفارين من الحرب في عرض البحر لتركهم يواجهون الموت وحدهم وخاطبت الحكومة الإيطالية قائلة “أضيفوا هؤلاء الموتى أيضا إلى تقديرات ضحايا العدوى بفيروس كورونا”.

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