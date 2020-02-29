أبو الغيط يزور الجزائر للإعداد للقمة العربية المقبلة والأزمة الليبية على جدول محادثاته

ليبيا- بدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت زيارة إلى الجزائر للإعداد للقمة العربية المقبلة المقرر عقدها في الجزائر وستناقش قضايا ليبيا وسوريا وتطورات القضية الفلسطينية.
الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي قال بحسب المكتب الإعلامي التابع للجامعة إن أبو الغيط يبدأ زيارة رسمية إلى الجزائر في إطار الإعداد للقمة العربية الحادية والثلاثين المقبلة المنتظر عقدها في الجزائر”.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تشهد الزيارة الأولى التي يقوم بها أبو الغيط للجزائر منذ توليه المنصب لقاء مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجلسة محادثات مع وزير الخارجية صبري بوقدوم.
كما أوضح أن المحادثات ستتركز حول عدد من الملفات الإقليمية الهامة في المنطقة العربية وفي مقدمتها الأزمتين في ليبيا وسوريا وآخر تطورات القضية الفلسطينية.
وسيتم تحديد موعد القمة المقبلة بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المطروحة علي جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل للجامعة العربية في 4 مارس.
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