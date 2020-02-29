العباني يدعو مجلس النواب إلى تحديد مطالبه للعودة لمؤتمر جنيف

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني على ضرورة أن يحدد البرلمان مطالب للعودة لمؤتمر جنيف بحيث لا تكون أكثر من المطالب التي يطالب بها الناخب الليبي.

العباني أوضح في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن هذهه المطالب مثمتلة في حل المليشيات ونزع سلاحها وإعادة دمج منتسبيها في القطاعات الإقتصادية المختلفة، أو إلتحاقهم فرادى بالقوات المسلحة، إلغاء الإتفاقيات المذلة المبرمة مع تركيا العثمانية وخاصة الإتفاقية الأمنية وإتفاقية ترسيم الحدود البحرية في منطقه شرق المتوسط.

وأضاف أن من هذه المطالب أيضاً طرد المرتزقة والإرهابيين والشبيحة من على الأراضي الليبية وتمكين القوات المسلحة من العودة إلى قواعدها ومعسكراتها ومراكزها التي كانت تتواجد بها قبل 17 فبراير 2011

ورفع حظر التسليح عنه حتى تتمكن من تحقيق الإستقرار وحماية الحدود.



ونوّه إلى ضرورة المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين والمختطفين والمغيبين قسراً بسبب إنتماءاتهم أو التعبير عن آرائهم وإعتبار اتفاق صخيرات ومانتج عنه من آثار ملغي بالإضافة لإلغاء قرار مجلس الأمن رقم 2259 وإعتبار الرئاسي وحكومته المفوضة أجساماً غير شرعية ومغتصبة للسلطة ومنتحلة للصفة و إعتبار مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة ومحافظ ليبيا المركز ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط شخصيات غير شرعية ومغتصبة لمناصبها.

كما أضاف العباني”السماح للمواطنين بالخروج للساحات والميادين وعدم منعهم بالقوة من التعبير عن آرائهم.

و إعتبار الحكومة الليبية المعينة، والحائزة على ثقة البرلمان سلطة تنفيذية وحيدة في البلاد و إعتبار مبعوث الأمين العام غسان سلامة شخص غير مرغوب فيه.”

ولفت إلى أن مجلس النواب مستنداً على كونه السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من كل الليبيين يحاول تكثيف جهوده النيابية وإستخدام الأدوات التشريعية والدبلوماسية المتاحة للتواصل مع برلمانات الدول ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر المنشأة بموجب القانون رقم (01) لسنة 2015.

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