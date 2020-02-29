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مباحثات أمريكية تركية بشأن الملف الليبي

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر مع نظيره التركي خلوصي آكار خلال مكالمة هاتفية أمس الجمعة آخر التطورات حيال القوات التركية في سوريا إضافة إلى الملف الليبي.

وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في تغريدة له أن المحادثات شملت الملف الليبي وتركّزت على إيجاد السبل التي يمكن أن تعمل بها الولايات المتحدة مع تركيا والمجتمع الدولي حيال الملفات العالقة.

وكانت الخارجية الأمريكية قد حذرت من تفاقم الأوضاع في ليبيا واتجاه الصراع فيها إلى حرب بالوكالة، كما أكدت على ضرورة تقليل التدخل الأجنبي لتعزيز قيام دولة ليبية مستقرة وموحدة وديمقراطية يمكنها أن تتعاون مع الولايات المتحدة لدحر الإرهاب وتحقيق الاستقرار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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