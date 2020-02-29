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أردوغان يبتز أوروبا بالمهاجرين بسبب خسائره في ليبيا

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال سيناتور إيطالي إن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح المجال أمام المهاجرين للوصول إلى أوروبا يُعتبر تهديداً خطيراً للغاية لم يسبق له مثيل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ من حزب الرابطة، روبيرتو كالديرولي، في تصريحات صحفية الجمعة، “أن هذا يمثل تهديداً لأوروبا وابتزاز جديد من قبل ديكتاتور أخذ المليارات لأجل الالتزام باستضافة المهاجرين”.

وأضاف أن “أردوغان يريد الآن نقض العهد الذي قطعه، وكل هذا فقط، لأنه يخسر ميدانياً بالحرب في سوريا وليبيا، وهما حربان تغذيهما تركيا بأسلحتها وقواتها ومرتزقيها لفرض هيمنتها على منطقة المتوسط”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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