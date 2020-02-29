أردوغان يبتز أوروبا بالمهاجرين بسبب خسائره في ليبيا

قال سيناتور إيطالي إن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح المجال أمام المهاجرين للوصول إلى أوروبا يُعتبر تهديداً خطيراً للغاية لم يسبق له مثيل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ من حزب الرابطة، روبيرتو كالديرولي، في تصريحات صحفية الجمعة، “أن هذا يمثل تهديداً لأوروبا وابتزاز جديد من قبل ديكتاتور أخذ المليارات لأجل الالتزام باستضافة المهاجرين”.

وأضاف أن “أردوغان يريد الآن نقض العهد الذي قطعه، وكل هذا فقط، لأنه يخسر ميدانياً بالحرب في سوريا وليبيا، وهما حربان تغذيهما تركيا بأسلحتها وقواتها ومرتزقيها لفرض هيمنتها على منطقة المتوسط”.

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