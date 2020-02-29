المسماري: خروقات عصابات جويلي وتركيا مستمرة ضد المدنيين في قصر غشير وبئر التوتة

بنغازي 29 فبراير 2020 (وال) -اتهم الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المساري “العصابات الإرهابية” بخرق الهدنة في عدة محاور حول طرابلس، عبر استخدام المدفعية الثقيلة والمدفعية الصاروخية والهاون والطرائرات التركية المسيرة.

المسماري قال ، في بيان له، “في الوقت الذي تخرج مظاهرات في عدة مدن ليبية منددة بالغزو التركي وعمالة وخيانة حكومة السراج يتجدد كل يوم اختراق الهدنة المعلنة في عمليات المنطقة الغربية من قبل العصابات الإرهابية باستخدام المدفعية الثقيلة والمدفعية الصاروخية والهاونات والطائرات التركية المسيرة”.

وأضاف “ويستهدف الخرق الأحياء الآهلة بالسكان في منطقة قصر بن غشير وبئر التوتة وبئر العالم مع تعرض السكان في منطقة الهيرة والعزيزية لانتهاكات جسيمة من قبل مرتزقة أفارقة يقاتلون في صفوف عصابات أسامة جويلي”.

وذكر الممساري أن “في تتابع لسلسلة الاجرام التي تقوم بها العصابات الارهابية التابعة لحكومة السراج المعززة بوحدات من الجيش التركي الغازي وعناصر ارهابية متطرفة والتي أصبحت تتطور يوما بعد يوم قامت بتصفية عدد من عناصر الجيش الوطني الذين سقطوا في ايديهم ومنهم جرحى ومصابين “.

وأكد: “هذه ليس اتهامات بل حقيقة تتجدد يوميا وأصبحت سلوك عدواني يدعمه أردوغان بسياساته الرعناء، ضاربة بالقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الاربعة وبتعاليم الدين الإسلامي عرض الحائط، كما أنها لم تحترم المساعي الدولية لتمديد الهدنة مما يدل أن عصابات السراج والأتراك هم مجموعة من المتطرفين التي لا تنتمي لقواعد الأخلاق والقيم الإنسانية للبشرية”.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة استمرار خروقات الهدنة التي أعلنت في الثاني عشر من يناير الماضي، وآخرها القصف المتكرر على مدى اليومين الماضيين لمطار معيتيقة والذي يعد منفذًا حيويًا ومهمًا لآلاف الليبيين في طرابلس الكبرى. (وال – بنغازي)

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