اللواء المبروك الغزوي يعلن استهداف 6 طائرات مسيرة تركية

طرابلس 29 فبراير 2020 (وال) – أعلن آمر غرفة عمليات الكرامة بالقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء المبروك الغزوي، مساء أمس الجمعة، تمكن وحدات الدفاع الجوي، من إسقاط 6 طائرات مُسيرة تركية.

الغزوي ذكر في بيان له، نشره الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية : “إن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيرة تركية حاولت من خلالها العصابات الإرهابية شن عملية جوية كبيرة ضد قواتنا”، مؤكدًا استهداف المزيد من الأهداف المدنية.

وتابع أنه لازالت عمليات الاستطلاع الراداري مستمرة لاقتناص ما يسير من طائرات معادية، وأن هذا ما يؤكد السيادة الجوية للقوات المسلحة العربية الليبية .

وتجددت المعارك، أمس الجمعة، بين القوات المسلحة وميليشيات حكومة الوفاق المدعومة بالمرتزقة وبجنود أتراك، وذلك في طرابلس، حيث تعرض مطار معيتيقة لقصف ما أدى إلى تعليق الملاحة به مجددًا. (وال – طرابلس)

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