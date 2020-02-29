

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

29 February, 2020

أفادت مصادر مطلعة باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي والقوات التابعة لحكومة الوفاق، في مناطق ورشفانة.

وترددت أنباء عن سيطرة الجيش الليبي على معسكر العكرمي بمنطقة الهيرة.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أعلن أن الدفاع الجوي للجيش الليبي تمكن من إسقاط 10 طائرات تركية مسيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في منشورين عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، مساء الجمعة، أنه تم اليوم إسقاط 6 طائرات في جنوب طرابلس ووادي الربيعة، مشيرا إلى أن الطائرات تنطلق من قاعدة معيتيقة.