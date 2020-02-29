«مكافحة الأمراض» يتبع 6 طرق لمواجهة فيروس كورونا

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه يتبع 6 طرق لمنع وصول فيروس كورونا إلى ليبيا ومواجهة الفيروس في حال وصوله إلى البلاد، مشيرا إلى عدم تسجيل أية إصابة حتى أمس الجمعة.

وأوضح المركز أن ليبيا لا تزال خالية حتى من الفيروس، وذلك بناءً على بيانات واردة من شبكة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وبيانات واردة من مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

وبخصوص الوضع العالمي، أشار إلى تسجيل 83 ألف و869 حالة إصابة مؤكدة حتى أمس، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

والطرق التي يتبعها المركز للوقاية من كورونا هي: تشكيل اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ومتابعة المستمرة للوضع الوبائي العالمي، وتفعيل الكشف بالكاميرات الحرارية للمسافرين بكافة المنافذ.

بالإضافة إلى: إعداد دليل طبي للعاملين في المجال، ورفع درجة التأهب لدى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة، وتكثيف حملات التوعية و التثقيف الصحي.

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