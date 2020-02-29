مساعٍ لإعادة الرحلات الجوية بين غدامس وطرابلس

وصل وفد من الشركة العالمية للطيران إلى غدامس بغرض بحث إمكانية تسيير رحلات إلى مطار المدينة في إطار المساعي الجادة من كافة الأطراف والسلطات المحلية لعودة حركة الطيران لمطار غدامس المدني.

وسيقوم الوفد بمعاينة مطار غدامس وتحديد السبل والإمكانات المتاحة لعودة رحلات الطيران من وإلى المطار وتم التركيز على معرفة جاهزية المطار من حيث الجانب الأمني والتشغيلي وأرضية المهابط وصلاحيتها للاستعمال.

وبحث الوفد في اجتماع بمقر المجلس البلدي غدامس جمع العميد وأعضاء المجلس مع أعضاء الشركة، حلحلة كافة العراقيل وتم التفاهم مبدئيا على آلية تنظيم الرحلات الجوية بين طرابلس وغدامس بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا ليخفف عن الأهالي عناء ومشقة السفر بالطرق البرية لاسيما مع تهالك الطرق والبنية التحتية ونقص الوقود وبعض الخروقات الأمنية على الطريق الرابطة بين غدامس والعاصمة.

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