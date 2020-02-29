فحص “البصمات” يُفجّر مفاجأة بقضية العبيدي

نشرت صحيفة manchestereveningnews تقريرا حول ظهور أدلة جديدة تكشف وجود بصمات لهاشم العبيدي على المتفجرات التي استخدمها شقيقه في اعتداء مانشستر ارينا في الـ22 من مايو 2017.

ويشير التقرير إلى عثور المحققين على بصمات هاشم فوق قطع من القصدير استخدمت لصناعة قنبلة في منزل عائلته، وهو ما استمعت له هيئة المحلفين في آخر جلسات المحاكمة.

واحتوت العبوات الناسفة التي فجّرها سلمان العبيدي على ما يقرب من 3000 قطعة من الشظايا مع شرائط مقطوعة من 6 براميل لزيوت نباتية قديمة الحجم يُشتبه بأن هاشم وشقيقه قد قاما بتجميعها في الأشهر التي سبقت الهجوم في حديقة منزل العائلة في فالوفيلد.

وتم العثور على بصمات أصابع كل من هاشم وسلمان على قطع معدنية تعود للبراميل الستة، ويقول الادعاء إن القطع كانت خاصة بتجارب مبكرة لصنع أجزاء أولية من القنبلة التي استُخدِمت في الهجوم.

ويقول الادعاء إن هاشم العبيدي ساعد شقيقه سلمان في الحصول على المواد الكيميائية والشظايا في شكل صواميل ومسامير لصناعة القنبلة التي أودت بحياة 22 شخصاً وقتل بها سلمان نفسه.

ونفى شقيق مفجر مانشستر أرينا هاشم العبيدي تورطه في التجهيز للهجوم الإرهابي الذي أسفر عن جرح المئات وأدان شقيقه سلمان في شهادته الكتابية التي عرضت على المحكمة بارتكاب الجريمة معبراً عن صدمته من قدرة أخيه على قتل هذا العدد من الأبرياء بشكل وحشي حسب وصفه.

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