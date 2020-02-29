

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

29 February, 2020

قدم رئيس مجلس الدولة خالد المشري التعازي لرئيس مجلس الأمة التركي مصطفى شنطوب في مقتل عدد من الجنود الأتراك بمنطقة إدلب السورية.

وقال المشري “تلقينا ببالغ الحزن نبأ استشهاد عدد من جنودكم في منطقة إدلب السورية ولا يسعنا إلا أن نتقدم لمعاليكم وللشعب التركي الشقيق ولذوي الشهداء بأحر التعازي”

وكانت تركيا أقرت بمقتل 33 من جنودها من جراء غارات جوية على إدلب، الخميس، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد القتلى بلغ 34.