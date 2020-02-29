افتتاح مقر الإدارة العامة لشركة برنيق للطيران ببنغازي
بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |
29 February, 2020
افتتح ظهر اليوم السبت ، مقر الإدارة العامة لشركة برنيق للطيران بمدينة بنغازي ،وستنطلق فى نشاطها من مطار بنينا الدولي من خلال رحلاتها الداخلية والدولية عبر اسطول شرعت فى تكوينه من 3 طائرات ايرباص A320.
و ستدخل اولى طائراتها الخدمة بداية أبريل القادم وستلحق البقية فى شهر مايو بحسب ما ورد فى كلمة مؤسسها السيد جمال عبدالملك رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية .
شركة برنيق للطيران هي احدى شركات القطاع الخاص تأسست برأس مال قدره 200 مليون دينار ، ويمتلك مصرف التجارة والتنمية 40% من أسهمها .
رابط مختصر
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك