

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

29 February, 2020

قام رئيس مصلحة المطارات بالحكومة الليبية صالح اشتيوي ،اليوم السبت ،بجولة تفقدية في مطار الأبرق الدولي والوقوف على مدى جاهزية المطار للتشغيل واستقبال رحالات دولية ومحلية وكذلك متابعة بعض المشاريع المتوقفة وإيجاد الحلول المناسبة لاستئناف العمل بها.

واطلع رئيس مصلحة المطارات بالحكومة الليبية خلال هذه الجولة على جاهزية المطار للتشغيل وجاهزية كل الأجهزة الأمنية وشركات المناولة، و شركة البريقة لتزويد الطائرات بالوقود، والشركة الليبية للتموين لتقديم خدماتها للشركات الناقلة مع وجود تعثر في مرتبات موظفيها، وقسم السلامة الوطنية للعمل وتم اختبار عدد 2 سيارات إطفاء ويوجد عدد 2 سيارات تحت الصيانة السريعة .

أما ما يخص موظفين المطار فهم على استعداد تام للقيام بواجاتهم كلا فيما يخصه، وعقب انتهاء الجولة تم عقد اجتماع بصالة المطار وتمت مناقشة كل الأمور بشأن تشغيل المطار في أقرب وقت، وخلص الاجتماع إلى جاهزية المطار للتشغيل وإخطار الجهات ذات العلاقة بذلك.