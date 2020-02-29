الفاندي: هذا موقفنا من عقد ملتقيات قبلية خارج ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ حوار سوزان الغيطاني |

29 February, 2020

أكد رئيس مجلس أعيان قبائل ترهونة صالح الفاندي رفض فكرة إقامة ملتقى للقبائل الليبية في الخارج خاصة إن كان بدعوة تركية أو قطرية مبينا أنه لم يكن هناك خلاف بين المشاركين في ملتقى القبائل الليبية الذي استضافته مدينة ترهونة خلال الفترة من التاسع عشر وحتى العشرين من شهر فبراير 2020 والذي عقد بمشاركة المئات من مشائخ القبائل والأعيان من مختلف المدن الليبية.. للمزيد من التفاصيل حول كواليس الملتقى والنتائج التي توصل إليها المشاركون فيه وفرص عقد ملتقيات أخرى التقينا رئيس مجلس أعيان قبائل ترهونة صالح الفاندي

كيف جرى التحضير لملتقى ترهونة الذي استضافته المدينة؟

التحضير للملتقى جرى عبر قيام وفد من الجنوب بزيارة إلى مدينة ترهونة (جنوب شرق العاصمة طرابلس) وجرى الاتفاق على عقد المؤتمر كما قام وفد من مجلس مشائخ ترهونة بزيارة للمدن المنطقة الشرقية وبعد 30 يوما من الزيارات والتشاور مع المنطقة الغربية كذلك جرى الاتفاق على عقد الملتقى.

ما أبرز النقاط التي جرى الاتفاق عليها خلال الملتقى؟

أبرز ما تم الاتفاق عليه هو التأكيد على وحدة ليبيا والوقوف بقوة مع القوات المسلحة العربية الليبية ودعمها وكذلك دعم مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي والوقوف ضد الاستعمار التركي وإعلان الجهاد ضده وإنهاء اتفاق الصخيرات الموقع نهاية العام 2015 في مدينة الصخيرات المغربية وكذلك إنهاء وجود كل المليشيات وسحب السلاح الخارج عن سلطة الدولة والوصول بالمواطنين إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم.

خلال المناقشات ما هي النقاط التي كانت مثار خلاف بين المشاركين في الملتقى؟

لم يكن هناك أي خلاف بين المشاركين في فعاليات الملتقى

ما أهداف هذا الملتقى؟

الملتقى لم يكن ضد أي مدينة ليبية أو مكون اجتماعي في البلاد وإنما كان ضد المليشيات وضد الاستعمار التركي للبلاد كما أن الدعوة له كانت عامة لجميع القبائل الليبية لذلك فإن هذا الملتقى يمثل كل ليبيا بجميع أطيافها ونتمنى أن يتمكن الجيش من تحقيق نصر قريب بالدخول إلى العاصمة الليبية طرابلس.

هل تلقى القائمين على الملتقى دعم من الجيش أو البرلمان أو الحكومة المؤقتة؟

القائمين على الملتقى لم يتلقوا أي دعم من أي جهة فالملتقى عقد بدعم من مدينة ترهونة فقط.

ما الخطوات السياسية والاجتماعية التي سوف تعقب هذا الملتقى لتنفيذ مخرجاته؟

سيتم تشكيل مجلس شيوخ ليبيا خلال الأيام الجارية ليكون جسم شرعي للقبائل في ليبيا من مختلف المدن والمناطق سواء الشرق أو الغرب أو الجنوب الليبي.

هل يجري التجهيز لملتقيات أخرى خلال الفترة القادمة؟

في الرابع من أبريل القادم ستستضيف مدينة ترهونة مؤتمر شباب ليبيا الذي يضم شباب البلاد من مختلف المدن والمناطق الليبية سواء الشرق أو الغرب أو الجنوب الليبي.

ما موقفكم من الدعوة التونسية التركية لعقد ملتقى للقبائل الليبية في تونس؟ وما موقفكم من عقد ملتقيات للقبائل في الخارج بشكل عام؟

أي مؤتمر خارج ليبيا مرفوض رفضا قاطعا خاصة إن كانت الدعوة له صادرة عن قطر أو تركيا وتم التأكيد على ذلك من جميع قبائل ومدن ليبيا باسم اللجنة الإعلامية لمؤتمر ترهونة.