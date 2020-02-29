الشح: البعثة تهدف لتفتيت القاعدة السياسية المساندة لعملية الدفاع عن طرابلس

ليبيا – إعتبر المستشار السياسي السابق بمجلس الدولة أشرف الشح أن البعثة الأممية ومبعوثها غسان سلامه ماضية في مهمتها وعمليتها التي تهدف إلى تفتيت القاعدة السياسية المساندة لما وصفه بـ”عملية الدفاع عن طرابلس” (محاولة صد تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) .

الشح رأى خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعتها صحيفة المرصد أن سلامة تبنى في خطته للمسارات الثلاثة شعارين هما المليشيات وتقاسم الثروة ووهو ما يدعيه بحسب وجهة نظره “حفتر ” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) من خلال ما وصفه بـ “الهجوم على العاصمة”.

وتابع قائلاً:” المقترح الذي قدمه سلامة للجنة 5+5 بعد إطلاعنا عليه تبين أنه استسلام لأنه يتكلم على بقاء قوات حفتر في كل معسكرات طرابلس و هنا ممتعض من سكوت السراج و حكومته و عدم إعلانها عن المقترح لأنه في إعلانها يتضح لكل المهرولين على جنيف انه يتم إستعمالهم من خلال الملتقيات، المسار العسكري يراد منه عملية إستسلام و المسار السياسي الذي لم يعلن سلامة عن جدول اعماله هدفه تغيير المجلس الرئاسي و الحكومة بشكل منفصل و مناقشة القاعدة الدستورية”.

وأكد على أن سلامة يتلاعب بدليل طرحه خطته وبدء التحضير والإتصال للمسار السياسي دون إعتبار لأي مسارات أخرى، منوهاً إلى أنه يسعى لإطلاق المسارات بالتوازي لأنه يريد الحصول على تنازلات الوصول في النهاية لمعادلة يمكن أن تقبلها ما وصفها بـ”الدول الداعمة لحفتر”.

وأشار إلى أنه كان من المفترض عن إعلان سلامة عن المسار السياسي وبدء الترتيب له أن يكون هناك 13 نائب و 13 عضو من مجلس دولة و 14 شخصية تدعوها البعثة، مبيناً أن الإعلام يستخدم مصطلح المستقلين لكن فعلياً ليس هناك شخص مستقل.

الشح قال إن المبعوث الأممي يريد تشكيل لجنة حوار بها أشخاص يمكنه جلبهم متى شاء إما من الإنتهازيين الباحثين عن أي دور أو من الاشخاص الهامشيين الذي ليس لديهم أي قاعدة ويفرحون بمشاركة أو إجتماع مهما كانت أهدافه.

وأردف :”سلامة توسع بدعوته فدعا شخصيات غير معروفين تماماً و اعضاء في الحكومة كوزير الداخلية و انا استغرب كيف يدعوا وزير داخلية عضو في حكومة وجدول أعمال هذا الحوار هو تغير الرئاسي و الحكومة و القاعدة الدستورية بالإضافة لدعوة وزير مستقيل و هو وزير التعليم وأعضاء في مجلس الدولة”.

وذكر أن تعليق مشاركة مجلس دالوة ونواب طرابلس في حوار جنيف عبارة عن موقف مبدئي لأنه لا يمكن البدء في أي حوار سياسي تحت تهديد البنادق، معتبراً أن المفاوضات السياسية تحت تهديد البنادق والمدافع هي مفاوضات استسلام.

كما استطرد حديثه:” حفتر لن يتراجع خطوة واحدة ما لم يتم إرجاعه بالقوة حتى المقترح الذي قدمه سلامة للجنة الامنية و طلب منهم عدم إعلانه حنى لا يربك مساراته الاخرى و للأسف الحكومة التزمت الصمت و لم تعلق، حفتر لن يقدم أي تنازل و يحاول سلامة اقناع بعض ممثليه في الواجهة السياسية أنكم إن تنازلتم في المسار السياسي و الإقتصادي ربما حفتر يتنازل و يوقف الهجوم أو إطلاق النار لذلك لا فائدة من الإستمرار مهما كثرت القرارات و البيانات لا سبيل في حل الأزمة إلا بالتركيز على المجهود العسكري”.

وإختتم مشيراً إلى أنه رغم إدراك المجتمع الدولي أنه لا حل عسكري في ليبيا بل سياسي إلا أن حفتر تمدد في الأراضي الليبية و المدن بالتحرك العسكري ولم يواجه بأي عقوبات فرضت على آخرين غيره، مجدداً تأكيده على أن تعمل على التخدير والتهدئة لتستمر في مشروعها.

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