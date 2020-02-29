هذا و أفادت مصادر مطلعة باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي والقوات التابعة لحكومة الوفاق، في مناطق ورشفانة ،في حين تردّدت أنباء عن تمكن قوات الجيش من إحباط مخططًا لداعش لاستهداف مناطق في سبها بجنوب البلاد.