العنوان_طرابلس

أعلنت القيادة العامة بالجيش الوطني الليبي ،بعد ظهر اليوم السبت ،سيطرة قوات الجيش بالكامل على الطريق الساحلي الرابط ما بين العاصمة طرابلس و مدينة غريان ،كما تمكنت من احراز تقدّم في منطقة العزيزية و الهيرة ،فضلا عن السيطرة على معسكر العكرمي في منطقة الهيرة ،جنوب العاصمة طرابلس.