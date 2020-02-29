

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

29 February, 2020

تمكنّ الدكتور مسعود التهامي ، يوم الأربعاء الماضي، من إنقاذ حياة طفلة كانت تعاني من صعوبة شديدة في التنفس، بمستشفى الشهيد “امحمد المقريف” بمدينة أجدابيا.

حيث تم استدعاء الدكتور التهامي، من مدينة بنغازي، مساء يوم الثلاثاء في الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، وإعلامه بوجود حالة لطفلة تعاني من اختناق شديد، وضيق في التنفس، نتيجة لوجود قطعة معدنية في القصبة الهوائية، تحت الأحبال الصوتية مباشرًا، ليصل بحلول الساعة الـ 3:30 فجر الأربعاء لإجراء عملية إنقاذ حياة الطفلة بأسرع وقت.

و نقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدكتور قوله : ” وصلت حالة هذه الطفلة التي تبلغ من العمر سنة وثمانية أشهر، بعد 3 أيام من عدم مقدرته على التنفس بشكل طبيعي، إلى المستشفى بنقص في الأكسجين بنسبة 15%، وكانت القطعة المعدنية قد استقرت تحت القصبة مانعة بذلك تركيب أنبوب جهاز التنفس الاصطناعي، مما جعل من الصعبّ نقل الحالة خارج المدينة.

وتابع التهامي :” عندما تم استدعائي بالرغم من عدم تعاقدي مع مستشفى “المقريف” لم يمنعني ذلك من الاستجابة فورًا، كون هذا العمل إنساني، وبفضل الله، قمنا بإجراء العملية عن طريق المنظار، وتكللّت بالنجاح.

وحذّر الدكتور التهامي، الأهل بمراقبتهم أطفالهم بشكل مستمر، لمنعهم من التقاط أي جسم صغير وخطير وابتلاعه، خاصة الألعاب غير المناسبة لسن البعض، واللعب بالقطع المعدنية النقدية، أيضا بعض أنواع المأكولات والتي تشكل خطرا كبيرا على الأطفال، كالمكسرات، بذور عباد الشمس وغيره.

وأكد التهامي، بحصول عدد هائل جدا من حالات وفاة لأطفال بمشابه لما حدث، وأن الأطباء بمستشفى الأطفال، يقومون بإجراء من 20 إلى 30 عملية منظار، وبمعدل 3 إلى 4 حالات يومياً بسبب ابتلاع أجسام غريبة.