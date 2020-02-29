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قنونو: تدمير آليات مسلحة تابعة للجيش في هذه المنطقة

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو تدمير آليات مسلحة تابعة للجيش خلال “محاولتها التسلل إلى معسكر اللواء الرابع بالعزيزية”.

وأضاف قنونو بحسب عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إن قوات الوفاق ملتزمة بتعليمات قيادة العملية بالتعامل بحزم وبقوة مع قوات الجيش واستهداف مصادر النيران داعيا المواطنين للابتعاد عن أماكن تواجد الجيش جنوب العاصمة طرابلس.
أعلنت عملية بركان الغضب كذلك سقوط قذيفة على مدرسة نور المعارف ببلدية أبوسليم جنوب العاصمة طرابلس دون وقوع أضرار بشرية.

 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • طول عمرك كذاب أيها الفأر الأجرب والمتابعه للاحداث لا يثق في كلامك ولا يصدقك لأن الناس قد تعودت علي كذبك الذي في كل مره تظهر الحقيقه وهي عكس ما تدعي أنت ، أنت ممن مردوا علي الكذب والنفاق فلن ينفعك كذبك بشئ إلا بالمزيد من ازدراء الناس لك ونعتك بالكاذب الأشر

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