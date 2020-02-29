الجروشي: الدول الراعية للإخوان تضغط على سلامة

وقال الجروشي بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن إصرار سلامة “على المراوغة والمواربة وعدم إيجاد توافق سياسي سلمي سليم للأزمة الأمنية الليبية، هو محاولة منه لصنع مناخ سياسي يخفي وراءه خيوطاً لمؤامرة دولية ستكون أفظع وأشنع من مؤامرة الصخيرات التي لم تجني إلا ضياعاً للوقت وزيادة معاناة الشعب الليبي” مضيفا “فبدلاً من تركيزه على القوى الفاعلة على الأرض، أصبح مهتماً بمن يمثلون دور كومبارس سياسي صامت للعب دور أممي مسرحي هزلي”.

وأردف الجروشي أن “لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي تعلم بأن الدول الراعية للإخوان تضغط على .. سلامة وتحصره في زاوية ضيقة لإرغامه على إعطاء سلطة أكبر ونفوذ أكثر للإخوان المسلمين في ليبيا” وتابع “لهذا الأمر نحن علقنا مشاركتنا في الحوار ولن نشارك في دور الكومبارس السياسي لتمثيل مسرحية سياسية نهايتها تراجيدية”.

ودعا الجروشي المبعوث الأممي إلى إعادة النظر في قواعد الحوار وممثليه إذ كان يريد توافقاً سياسياً واقعياً.