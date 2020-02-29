الثني يصل الكفرة لإفتتاح عدد من المشاريع

وصل رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني على رأس وفد رفيع لبلدية الكفرة لافتتاح عدد من المشاريع وتدشين العمل بأخرى حسبما أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية.

وكان الثني أكد خلال لقاءه عددا من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية أن الحكومة شرعت في توفير الاحتياجات العاجلة للمنطقة.

وأكد الثني على ضرورة تصنيف المختنقات من الأهم ثم المهم، على أن تكون الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والطرق مشيرا إلى شروع الحكومة في حل المختنقات العاجلة من توفير للمحروقات والمواد الطبية والغذائية، والاحتياجات اليومية الضرورية للمواطن.