الجروشي: مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا يلعب دوراً وراءه مؤامرة دولية

العنوان_بنغازي

صرح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي د. طارق الجروشي بأن إصرار مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا على المراوغة والمواربة وعدم إيجاد توافق سياسي سلمي سليم للأزمة الأمنية الليبية ،هو محاولة منه لصنع مناخ سياسي يخفي وراءه خيوطاً لمؤامرة دولية ستكون أفضع وأشنع من مؤامرة الصخيرات التي لم تجني إلا ضياعاً للوقت وزيادة معاناة الشعب الليبي.

وأضاف في تصريح نشر على موقع المجلس أن سلامة بدلاً من تركيزه على القوى الفاعلة على الأرض، أصبح مهتماً بمن يمثلون دور الكومبارس السياسي الصامت للعب دور أممي مسرحي هزلي.

وقال الجروشي: إن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي, تعلم بأن الدول الراعية للإخوان تضغط على السيد غسان سلامة و تحصره في زاوية ضيقة لإرغامه على إعطاء سلطة أكبر و نفوذ أكثر للإخوان المسلمين في ليبيا.