الحليق: الأمم المتحدة والعالم كانوا يشاهدون جلب 10 آلاف مقاتل من تركيا وسوريا ليقتلوا أبناءنا بأموال النفط

ليبيا – قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوية الشيخ السنوسي الحليق إن هناك ما يقرب 22 حقل نفط مغلق في الجنوب الشرقي والغربي للبلاد، معرباً عن كامل الاستعداد لإعادة فتحها في حال استمع المجتمع الدولي للشعب الليبي.

الحليق أكد في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم السبت على أنهم ليسوا سعداء بإقفال الحقول والموانئ النفطية لكن هذا النفط الآن أصبح لدعم الإرهاب والإرهابيين وتسبب في قتل العديد.