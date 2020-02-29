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الحليق: الأمم المتحدة والعالم كانوا يشاهدون جلب 10 آلاف مقاتل من تركيا وسوريا ليقتلوا أبناءنا بأموال النفط

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوية الشيخ السنوسي الحليق إن هناك ما يقرب 22 حقل نفط مغلق في الجنوب الشرقي والغربي للبلاد، معرباً عن كامل الاستعداد لإعادة فتحها في حال استمع المجتمع الدولي للشعب الليبي.

الحليق أكد في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم السبت على أنهم ليسوا سعداء بإقفال الحقول والموانئ النفطية لكن هذا النفط الآن أصبح لدعم الإرهاب والإرهابيين وتسبب في قتل العديد.

وأضاف :” أين الأمم المتحدة والعالم يشاهد جلبوا 10 آلاف مقاتل من تركيا وسوريا ليقتلوا أبناءنا ويدمروا عاصمتنا طرابلس، الحقول والموانئ مقفلة حتي الآن بإرادة الشعب الليبي والمشايخ والأعيان والحقول في ليبيا كلها مقفلة ومتوقفة للصيانة.

وطالب الأمم المتحدة باعتماد مخرجات اجتماع ترهونة من أجل إعادة فتح حقول النفط، قائلاً :”نحن من أوقفنا النفط ونحن من نقرر فتح النفط وعلى استعداد لذلك منذ الغد لكن إذا نفذت الأمم المتحدة مطالبنا وتعاملت مع مخرجات اجتماع ترهونة التي وافق عليها الشعب الليبي”، مشدداً على استمرارهم في إقفال الحقول إلى حين تلبية مطالب الشعب الليبي.

ولفت الزوي إلى أن hلأمم المتحدة إذا كانت صادقة وجادة في إيجاد حل للأزمة الليبية فالحل موجود داخل ليبيا وليس في الفنادق الأوروبية أو الدول العربية الحل داخل ليبيا مع الشعب الليبي والشعب يمثله الأعيان والمشايخ.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الامم المتحدة الامريكية يتحكم فيها شر خلق الله اول من يخالفوا ميثاق الرمم المتحدة لما يطلع مندوبوا دول استعمارية كبرى لينددوا بمقتل 34 جندى تركى فى سوريا مع انهم محتلين لارض دولة ذات سيادة ومن حق الجيش العربى السورى ان يقتل اى محتل لارضه طبقا للقانون الدولى ولكن الرمم الملتحدة لها راى اخر مقلوب ربنا يلعنهم

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