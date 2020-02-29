دخول حوالي ألف سيارة إلى ميناء بنغازي

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول ثلاث سفن محملة ببضائع وسلع مختلفة بينها سفينة محملة على متنها 978 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إنه دخل إلى الميناء الرئيسي سفينة نقل السبارات (قراند برتقالو) وعلى متنها عدد 978 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وأوضح الشهيبي أن الميناء استقبل أيضا سفينة نقل الحاويات (أماندا أف) وعلى متنها عدد 315 حاوية تحوي بضائع وسلع منوعة وكذلك سفينة نقل الحبوب (ميرايو) وعلى متنها 26070 طن من حبوب الذرة.