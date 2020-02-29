الدولار واليورو والذهب.. ارتفاع جماعي أمام الدينار

ارتفعت أسعار صرف الدولار و اليورو أمام الدينار مع عودة التعاملات في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن اليوم السبت.

وسجل الدولار ارتفاعا قدره 4 قروش بالمقارنة مع إغلاق يوم الخميس وتداوله التجار عند الساعة الرابعة بـ 4.270 دنانير، وسجّل بحوالات تركيا ودبي 4.250 دنانير.

وتداول التجار اليورو في السوق السوداء بمدينة زليتن بـ 4.640 دنانير مرتفعا بذلك ما مقداره 5 قروش كما ارتفعت قيمة سعر غرام الذهب عيار 18 كسر إلى 163 دينارا.

كما ارتفعت قيمة الجنيه المصري بما مقداره قرش واحد في الحدود الليبية المصرية وتم تداوله بـ26 قرشا للجنيه كما استقرت الليرة التركية أمام الدينار لليوم الرابع على التوالي وتم تداولها بـ 70 قرشا لليرة.

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