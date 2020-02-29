اخبار ليبيا الان

الدولار واليورو والذهب.. ارتفاع جماعي أمام الدينار

تم النشر منذُ 21 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت أسعار صرف الدولار و اليورو أمام الدينار مع عودة التعاملات في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن اليوم السبت.

وسجل الدولار ارتفاعا قدره 4 قروش بالمقارنة مع إغلاق يوم الخميس وتداوله التجار عند الساعة الرابعة بـ 4.270 دنانير، وسجّل بحوالات تركيا ودبي 4.250 دنانير.

وتداول التجار اليورو في السوق السوداء بمدينة زليتن بـ 4.640 دنانير مرتفعا بذلك ما مقداره 5 قروش كما ارتفعت قيمة سعر غرام الذهب عيار 18 كسر إلى 163 دينارا.

كما ارتفعت قيمة الجنيه المصري بما مقداره قرش واحد في الحدود الليبية المصرية وتم تداوله بـ26 قرشا للجنيه كما استقرت الليرة التركية أمام الدينار لليوم الرابع على التوالي وتم تداولها بـ 70 قرشا لليرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك