شحن محول سى منصور علي الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية

العنوان_بنغازي

تم صباح هذا البدء في شحن محول محطة سى منصور جهد (220/30kv) علي الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية . وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية ربيع خليفه إن مع تكامل فرق العمل من مهندسين وفنيين الشركة العامة للكهرباء صباح هذا اليوم تم البدء فعليا في شحن المحول علي الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية .

وقال المتحدث إن هذا المحول سيعمل علي معالجة مشاكل تذبذب التيار الكهربائي بمناطق الساحل المنطقة الممتدة من منطقة سيدي خليفه حتي منطقة توكرة شرق مدينة بنغازي وهو المشروع الذي يأتي بدعم كامل من الحكومة الليبية وبإشراف الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة ومتابعة تنفيذ العمل من الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء المنبثقة عن الحكومة الليبية .