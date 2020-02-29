سفير إيطاليا: مستعدون للتعاون مع ليبيا في التصدي لفيروس كورونا

أعرب سفير إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” عن استعداد بلاده للتعاون مع ليبيا في التصدي لوباء كورونا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير الإيطالي بوزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد بن عمر بديوان الوزارة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال طب الأطفال وتوأمة المستشفيات بين الجانبين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن وبيّن “وتشينو” بين الوضع الصحي بإيطاليا بعد تسجيل حالات مصابة بفايروس كورونا في إيطاليا معربا استعدادهم للتعاون مع ليبيا في التصدي للوباء.

وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين.