أبو الغيط يزور الجزائر لبحث تحضيرات القمة العربية

استعدادا لانعقاد القمة العربية الـ31 التي تستضيفها الجزائر في الفترة المقبلة زار الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط البلاد لوضع التحضيرات اللازمة للقمة.

وبحسب بيان صادر عن الجامعة العربية فإن زيارة أبو الغيط التي تستمر ليومين ستشهد محادثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية صبري بوقدوم حول عدد من الملفات الإقليمية في المنطقة العربية وفي مقدمتها الأزمتين الليبية والسورية.

وكما سيبحث أبوالغيط تطورات القضية الفلسطينية إضافة إلى مناقشة جدول أعمال المجلس الوزاري للجامعة العربية المقرر عقده في الرابع من مارس.

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