الجروشي: يجب إعادة النظر في قواعد الحوار وممثليه

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي إن عدم نجاح المبعوث الأممي غسان سلامة في إيجاد توافق سياسي للأزمة الأمنية قد يفضي لإيجاد مناخ سياسي يخفي وراءه خيوطا لمؤامرة دولية تفوق ما أسماه مؤامرة الصخيرات.

وأضاف الجروشي أن سلامة ينبغي أن يركز على القوى الفاعلة على الأرض، لكنه أصبح مهتما بمن يمثلون دور الكومبارس السياسي، رافضا مشاركة النواب للعب دور في هذه المسرحية بحسب وصفه.

وأكد الجروشي أن لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان تعلم أن الدول الراعية للإخوان تضغط على سلامة من أجل إرغامه على منحهم سلطة ونفوذا أكبر، داعيا إياه لإعادة النظر في قواعد الحوار وممثليه إذا كان يريد توافقا سياسيا واقعيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية