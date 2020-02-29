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الجروشي: يجب إعادة النظر في قواعد الحوار وممثليه

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي إن عدم نجاح المبعوث الأممي غسان سلامة في إيجاد توافق سياسي للأزمة الأمنية قد يفضي لإيجاد مناخ سياسي يخفي وراءه خيوطا لمؤامرة دولية تفوق ما أسماه مؤامرة الصخيرات.

وأضاف الجروشي أن سلامة ينبغي أن يركز على القوى الفاعلة على الأرض، لكنه أصبح مهتما بمن يمثلون دور الكومبارس السياسي، رافضا مشاركة النواب للعب دور في هذه المسرحية بحسب وصفه.

وأكد الجروشي أن لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان تعلم أن الدول الراعية للإخوان تضغط على سلامة من أجل إرغامه على منحهم سلطة ونفوذا أكبر، داعيا إياه لإعادة النظر في قواعد الحوار وممثليه إذا كان يريد توافقا سياسيا واقعيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • المعتوه غسان قطر سلامة قابض الثمن من ايام مؤتمر غدامس الجامع لجماعة الخوان ونسى ان الزمن تغير ولم يعد للخوان مكان ولا يمكن ابدا ان يكون غالبية المتحاورين اخوان رغم ان نسبتهم كما قال السويحلى سبعة بالمائة فقط ورغم سيطرة الجيش الوطنى على اكثر من تسعون بالمائة الارض وهو صانع القرار ياحمار ياسل امه موزه

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