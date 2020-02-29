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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طبرق |

29 February, 2020

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية ،اليوم السبت ،بمتابعة إزالة العشوائيات بسوق الخضروات الرئيسي ،وذلك برفقة المهندس نصر شرح البال مدير مكتب المشروعات .

وتأتي هذه الزيارة وفق ما افاد به المكتب الإعلامي لبلدي طبرق ،للإشراف على إزالة العشوائيات داخل السوق من أجل تنظيمه وتنظيفه ،وذلك خوفاً من إنتشار الأمراض بسبب كثرة الكلاب الضالة والقوارض والصراصير.

و أشار المكتب الإعلامي أن المجلس التسييري يسعى لإعادة تنظيم السوق بالصورة الصحية المطلوبة.