السفير الألماني يدين الهجمات على مطار معيتيقة

دان سفير ألمانيا لدي ليبيا “أوليفر أوفتشا” الهجمات على مطار معيتيقة والأحياء المدنية في جنوب العاصمة طرابلس.

وبين أوفتشا في تغريدة له بموقع “تويتر” أن ألمانيا تشاطر وبشكل كامل مخاوف بعثة الأمم المتحدة بشأن ليبيا مضيفا “ندين الهجمات المستمرة ضد مطار معيتيقة والأحياء المدنية في جنوب طرابلس” وتابع “هذه الهجمات تعمل ضد وجود ليبيا موحدة، سلمية ومستقرة”.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بالغ استيائها وإدانتها الشديدة للقصف العشوائي المكثف الذي طال عدة مناطق في طرابلس الجمعة، بما فيها القصف على مطار معيتيقة لليوم الثالث على التوالي مضيفة “ندين الاعتداء الصارخ الذي أودى بحياة خمسة أفراد من أسرة واحدة … الخميس في منطقة الرواجح جنوب العاصمة طرابلس والذي يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”.