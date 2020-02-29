الرئاسي يُحرّض على سلامة ويُطالب بطرده من ليبيا

في تحريض واضح على البعثة الأممية ورئيسها، دعا الناطق باسم المجلس الرئاسي مهند يونس إلى طرد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وقال يونس في تغريدة على تويتر إن طرد المبعوث الأممي من ليبيا أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار في البلاد مشيراً إلى أن سلامة أصبح يتعامل وكأنه الحاكم الفعلي للبلاد وينفذ تعليمات “أسياده” المشبوهة دون أي اعتبار لليبيين حسب وصفه.

واعتبر الناطق باسم الرئاسي أن طرد غسان سلامة يعدّ أول انتصار يجب تحقيقه في معركة الوصول للدولة المدنية، حسب قوله.

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