كورونا.. ليبيا تُسابق الزمن لتشديد الإجراءات الاحترازية

أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار أن ليبيا خالية من فيروس كورونا مع تشديد الإجراءات في المنافذ من خلال بطاقات العبور التي يتم توزيعها على القادمين من الخارج، مشيراً إلى تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية إضافة لتفعيل شبكات الرصد والتقصي تحسبا لدخول أي حالة من المنافذ البرية.

وأوضح في مداخلة عبر برنامج live على شاشة 218news أن المشكلة تكمن في الجهوزية في المعدات والمواد وأجهزة التعقيم وغرف الحجر الصحي ذاكرا أنهم على تواصل مستمر مع وزارة الصحة والجهات ذات الاختصاص لتجهيز وتفعيل غرف العزل مشيرا إلى وجود صعوبات تواجه هذه الإجراءات.

واعتبر النجار أن حالة الاشتباه التي تم رصدها في مطار معيتيقة القادمة من إيطاليا مثلت اختبارا لمدى استجابة الجهات المعنية لاحتواء المرض مبينا أن هنالك مشكلة واجهتهم في التعامل مع هذه الحالة قبل انتهاء التحاليل المخبرية حيث رفض عدد من المواطنين أن تكون غرف العزل في مناطقهم ما جعلهم يرفضون أن تدخل هذه الحالة إلى مستشفى الصدرية بأبي ستة التي تم تجهيزها واستغرقت عملية التجهيز وقت وجهد كذلك في مناطق أخرى رفضت دخول الحالة للتحفظ عليها حتى تظهر نتيجة التحاليل.

وأشار مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن الإجراءات المتخذة كفيلة لاحتواء وكشف المرض منذ البداية معتبرا أن إعاقة البعض لجهود مركز مكافحة الأمراض يؤثر بشكل سلبي على الجهود المبذولة لرصد المرض.

وناشد النجار السلطات والجهات العامة والخاصة المعنية لضرورة التكاتف في الوقت الراهن بعد أن أصبح الفيروس على أبواب ليبيا معتبرا أن جاهزية ليبيا تقدر بحوالي 55% لعمليات الاحتواء والتعامل معه في حال تسجيل أي إصابات.

وفي ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا حول العالم، خاصة مع وصوله إلى إيطاليا ومصر القريبتان من ليبيا، اعتبر النجار وصول الفيروس إلى ليبيا هو مسألة وقت فقط.

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