ضبط مجموعة تحاول سرقة آثار بمنزل مهجور في بنغازي

كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن قيام مديرية أمن بنغازي بالقبض على مجموعة تحاول سرقة آثار تحت أحد المنازل المهجورة في المدينة.

تفاصيل عملية السرقة بحسب الصحيفة تمت عن طريق 6 أشخاص قاموا بعمليات حفر وتنقيب في المنزل بهدف الوصول إلى مغارة تضم ذهبا وقطعا أثرية.

وبعد عملية تحر قامت بها مديرية أمن بنغازي تم القبض على المجموعة التي اعترفت أنها بدأت العمل على التنقيب منذ 5 أشهر بعد حصولها على معلومات تفيد بوجود مدينة أثرية تحت المنزل يرجع تاريخها إلى العصر الروماني وبدؤوا في حفره.

واعترفوا بحصولهم على عدد من القطع الأثرية ووجه تمثال روماني، فيما قامت المديرية بعدها باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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