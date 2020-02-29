مسؤول بالخارجية الأميركية: بنغازي آمنة..و للمشير حفتر دور في مستقبل ليبيا السياسي

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أكد مسؤول رفيع المستوى بالخارجية الأميركية خلال إحاطة له حول الملف الليبي بوزارة الخارجية إن للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر رؤية ثابتة حيال ليبيا كما أن له دورا هاما في تشكيل مستقبل ليبيا .

مشيرا إلى أنه زار بنغازي التي اعتبرها أكثر الأماكن أمناً في ليبيا على عكس طرابلس.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، تناول حيثيات إحاطة مسؤول رفيع المستوى في الوزارة، (لم تكشف هويته) إلى الصحفيين حول الملف الليبي.

المسؤول الأميركي بالخارجية قال إن للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر دور هام في تشكيل مستقبل ليبيا وأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تطالبه بالتراجع … وأشار المسؤول الأمريكي إلى ان للقائد العام للقوات المسلحة رؤية ثابتة للغاية للأشياء ويتمسك بثلاث ثوابت وهي القضاء على المليشيات وإرهاب تنظيم الاخوان وإيقاف الفساد المالي والتوزيع العادل للموارد.

وأوضح أنه وصل الي مدينة بنغازي منذ أسبوعين و اعتبرها الجزء الأكثر استقرارا في ليبيا ، حيث قابل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بينما قال إنه لا يستطيع مقابلة رئيس حكومة الصخيرات فايز السراج لأن طرابلس غير آمنة وسيضطر للقائه خارج ليبيا .

كما تناول ملفات الإرهاب والتدخل التركي وإرسال المرتزقة في تقرير شامل حول الملف الليبي الذي تناوله المسؤول الأميركي بشكل مفصل في تقريره الذي اثبت أن للجيش الوطني وقيادته رؤية ثابته حيال مستقبل البلاد