دغيم يستغرب ما تم في جنيف من اجتماعات تهدف لإنشاء مجلس تأسيسي

أبدى النائب زياد دغيم استغرابه لما يتسرب من اجتماعات من وصفهم بأصدقاء البعثة في جنيف، حول طرح تحويل منتدى الحوار السياسي إلى مجلس تأسيسي بديل لمجلسي النواب والدولة، يكون هو مانح الثقة للحكومة القادمة والرئاسي الحالي.

وقال دغيم في تصريح لقناة ليبيا، إنه قد يتفهم المطالبة بذلك من أنصار النظام السابق الذين يتحججون زورا بعدم تواجدهم في البرلمان، والذي حقق لهم المشاركة السياسية الكاملة بإلغاء العزل السياسي وقانون العفو العام حسب قوله، مشيرا إلى أن المستغرب هو طرح الفكرة أو قبولها من رئيس حزب ورئيس أول حكومة وفق الإعلان الدستوري القائم.

وحث دغيم مجلس الدولة على احترام الآليات الداخلية لمجلس النواب في تشكيل لجنته وخلق مسار ليبي ليبي وفق المادة الثانية عشرة، التي أمست جزءا من الإعلان الدستوري منذ التعديل الـ11 في نوفمبر 2018 حسب قوله.

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