الجروشي: على غسان سلامة إعادة النظر في قواعد الحوار وممثليه

طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي اليوم، المبعوث الأممي غسان سلامة بإعادة النظر في قواعد الحوار وممثليه للوصول إلى توافق سياسي.

واعتبر الجروشي إصرار سلامة على المراوغة وعدم إيجاد توافق سياسي سلمي للأزمة الأمنية، محاولة لصنع مناخ سياسي يخفي وراءه خيوطا لمؤامرة دولية، ستكون أفظع من مؤامرة الصخيرات حسب قوله.

وقال الجروشي إن لجنة الدفاع بمجلس النواب تعلم أن الدول الراعية للإخوان تضغط على غسان سلامة، لكي تعطي سلطة أكبر ونفوذا أكثر للإخوان في ليبيا، مؤكدا أن هذا من الأسباب التي أدت إلى تعليق المجلس مشاركته في الحوار.

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