مصلحة المطارات: مطار الأبرق الدولي جاهز للتشغيل

أجرى رئيس مصلحة المطارات بالحكومة الليبية صالح اشتيوي، وكامل موظفي المصلحة جولة تفقدية في مطار الأبرق الدولي، للوقوف على مدى جاهزيته للتشغيل واستقبال الرحلات المحلية والدولية.

ووفق المصلحة فقد شملت الجولة متابعة بعض المشاريع المتوقفة وإيجاد الحلول المناسبة لاستئناف العمل بها، مشيرة إلى أنه من خلال هذه الجولة تبينت جاهزية المطار للتشغيل وجاهزية الموظفين وكافة الأجهزة الأمنية والشركات العاملة بالمطار لتقديم الخدمات.

وفي ختام الجولة عقد اجتماع بصالة المطار، خلص إلى جاهزيته للتشغيل وإخطار الجهات ذات العلاقة بذلك.

كما قامت اللجنة المكلفة من قبل مصلحة المطارات بالحكومة الليبية بزيارة مطار طبرق الدولي، للاطلاع على المشاريع القائمة بالمطار وتحديد نسب الإنجاز فيها.

الزيارة تم خلالها الاطلاع على عدد من المشاريع بالمطار، ومنها مشروع إنشاء مخرن للبضائع، ومشروع توسعة ساحة التوقف للطائرات، إضافة إلى مشروع صيانة ومعالجة التشققات السطحية للمهبط، وتنفيذ أبراج الإنارة لساحة توقف الطائرات.

كما عقدت اللجنة اجتماعا مع مدير مكتب المهابط والمنشآت ورؤساء الأقسام بالمطار، لمناقشة سير العمل بهذه المشاريع.

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