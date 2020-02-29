شحن محول سي منصور على الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية

بدأت صباح اليوم عملية شحن محول محطة سي منصور بجهد 220 كيلوفولت، على الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية ربيع خليفة، إنه تم البدء فعليا في شحن المحول على الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية، بتكامل فرق العمل من مهندسين وفنيين.

وأضاف خليفة أن هذا المحول سيعمل على معالجة مشاكل تذبذب التيار الكهربائي بمناطق الساحل، الممتدة من سيدي خليفة حتى توكرة شرق مدينة بنغازي.

وأكد المتحدث باسم الهيئة أن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الاستراتيجية للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية.

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