أبو الغيط : كورونا قد يتسبب بتأجيل القمة العربية حول ليبيا

العنوان_الجزائر

صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باحتمال تأجيل عقد القمة العربية في الجزائر، المقررة في نهاية مارس المقبل، إلى منتصف العام الجاري، بسبب “فيروس كورونا الجديد”.

وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، بالجزائر، اليوم السبت أن “هناك وضعا عالميا قد يتطلب تأجيل القمة العربية، وعدم عقدها نهاية مارس”.

وأضاف أن القمة العربية ستعقد بالتأكيد في الجزائر، وللجزائر حق تحديد الموعد بالتشاور مع الدول العربية.

جدير بالذكر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، بدأ اليوم السبت، زيارة إلى الجزائر، للإعداد للقمة العربية المقبلة، وستناقش قضايا ليبيا وسوريا وتطورات القضية الفلسطينية.